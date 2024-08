São Paulo atualiza estado de saúde de Patryck Lanza, que deixou o estádio de ambulância

Momento em que a ambulância entrou em campo para atender o lateral-esquerdo Patryck, do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo atualizou o estado de saúde do lateral-esquerdo Patryck Lanza, que deixou o Allianz Parque de ambulância durante o clássico diante do Palmeiras neste domingo (18) - vitória dos mandantes por 2 a 1. Em nota, o clube afirmou que o jogador está consciente e acompanhado por profissionais do Tricolor no Hospital Albert Einstein, local em que realizou exames de imagem.

O lance, que provocou apreensão entre jogadores das duas equipes, aconteceu na segunda etapa do clássico. Após disputa de bola no alto com Estêvão, do Palmeiras, Patryck bateu a cabeça no chão e caiu desacordado - o momento pode ser visto no vídeo acima. O jogador recebeu atendimento imediato e deixou o estádio de ambulância. Em seu lugar, entrou o zagueiro Alan Franco.

Veja a nota do São Paulo atualizando o estado de saúde do lateral-Patryck Lanza:

Após sofrer um trauma durante a partida contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo Patryck foi levado de ambulância para o Hospital Albert Einstein, onde encontra-se realizando exames de imagem. O atleta está consciente e assistido por profissionais do clube.