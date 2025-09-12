Negociado pelo São Paulo, Henrique Carmo assina e é apresentado no CSKA

Henrique Carmo foi negociado pelo São Paulo com o CSKA nesta semana. Na segunda-feira, o jogador embarcou com seu staff para a Rússia e, nesta noite, assinou o contrato e foi apresentado ao time.

Aos 18 anos, Henrique havia recebido duas propostas: uma de 3,5 milhões e outra de 6 milhões. Estas haviam sido consideradas baixas até então. Após mais uma investida, o CSKA passou uma acima deste valor de 6 milhões de dólares, que foi finalmente aceita. A reportagem apurou os valores: 6 milhões de dólares fixos com mais 1 milhão de bônus. O contrato foi fechado por três anos.

Agora, oficialmente, Henrique veste a camisa da equipe russa. No mesmo time está também Matheus Alves, outra Cria de Cotia negociada recentemente.

Veja imagens com a camisa do novo time

Henrique estava na mira do mercado há tempo

Henrique Carmo estava na mira do mercado há algum tempo. O jogador chegou a ser sondado por times como PSV, Shakthar Donestk, entre outros. Visando a parte financeira, o São Paulo queria chegar a um acordo com um time que ofertasse uma proposta mais interessante, tendo em vista o reconhecimento do potencial do jogador.

O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada. O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros.

O clube encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.