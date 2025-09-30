‘Não é Batman e nem Superman’: Crespo fala sobre condição física de Lucas Moura

Lucas Moura foi assunto durante a coletiva de imprensa do São Paulo. O jogador está se recuperando e voltando a conquistar seu espaço no Tricolor.

Lucas voltou a jogar na decisão contra o LDU. O atleta entrou no segundo tempo e ficou cerca de 24 minutos em campo. Contra o Ceará, na última rodada do Brasileiro, entrou em campo no retorno do intervalo, com 45 minutos.

Com baixa produção ofensiva e sem marcar há quatro jogos, Hernán Crespo foi questionado durante coletiva de imprensa sobre a situação do jogador.

- Então, hoje conseguimos ter 10, 15 minutos, meia hora… ou, com esforço, 45 minutos. Mas já falei: ele não é Batman, não é Superman. É um ser humano. E não vai encontrar, de imediato, a forma física ideal, porque ficou muito tempo parado - disse.

Lucas Moura está retornando ao seu espaço aos poucos (Foto: Jota Erre/AGIF)

São Paulo vê produção ofensiva cair desde lesão de André Silva

O ataque vem sendo um problema frequente para o São Paulo. Com a derrota por 1 a 0 contra o Ceará, o Tricolor não marca desde o jogo contra o Botafogo e amarga a quarta derrota consecutiva. Em comparações de estatísticas, algo chama atenção: desde a lesão de André Silva, o time enfrenta uma queda significativa na produção ofensiva.

O time mantinha números consistentes no ataque, mas não conseguiu sustentar o ritmo sem o jogador. Com o atacante em campo, foram 60 gols em 43 partidas em 2025, média de 1,39 por jogo e 58% de aproveitamento em vitórias. Sem ele, no período posterior à lesão, o quadro mudou: apenas 1 gol em 6 jogos, média de 0,16 por partida, com cinco derrotas e só uma vitória.

A ausência pesa ainda mais porque o camisa 9 vivia a melhor temporada da carreira: 18 participações em gols, com 14 bolas na rede e quatro assistências. Artilheiro do São Paulo no ano e espécie de amuleto, sempre que participou de gol em 2025 o time não foi derrotado. No elenco, liderava o ranking dessa estatística e aparecia como segundo em assistências, empatado com Calleri (4), também lesionado, e atrás apenas de Luciano (6), que não marca há dois meses.

Lucas Moura pode surgir como uma alternativa para deixar o time mais ofensivo. O jogador está ganhando minutos aos poucos, após se recuperar de meses de problemas no joelho.



