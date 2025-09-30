Após pior público do ano, São Paulo abrirá venda geral para Palmeiras na quinta

O São Paulo saiu do período de lua de mel com a torcida e viu a derrota contra o Ceará acontecer diante de apenas 12.342 torcedores. Este foi o menor público do ano desde 2019. Além disso, a marca encerrou uma sequência de 82 jogos com mais de 20 mil torcedores presentes no Morumbis.

Agora, o Tricolor retorna aos jogos em sua casa no domingo, dia 5, contra o Palmeiras em clássico que acontece pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atravessando um clima de instabilidades políticas, protestos e um trauma recente por conta da eliminação na Copa Libertadores, as vendas para o público geral serão abertas na quinta-feira, dia 2 de outubro.

Torcida do São Paulo protestou contra dirigentes antes do jogo contra o Ceará (Foto: Jota Erre/AGIF)

Segundo o Anotações Tricolores, o menor público do São Paulo no Morumbis, antes do jogo contra o Ceará, foi em 2019: 11.970 torcedores assistiram à vitória por 1 a 0 sobre o Vasco.

Porém, o que chama atenção é que ainda não existem informações no que diz respeito aos valores de ingressos.

Contra o Ceará, na segunda (29), teve uma renda de bilheteria de apenas R$ 480.951,00. Os valores contra o Vozão seguiram uma média esperada para partidas pelo Brasileiro, variando de R$ 25 a R$ 150.

No caso deste jogo, a venda para o público geral começou no dia 26 de setembro, também três dias antes.

Recentemente, valores de ingressos foram outro tema polêmico para o São Paulo. Contra a LDU, pela decisão da Libertadores, a torcida tricolor viu os valores dispararem. Os mais baratos custavam R$ 150 (R$ 75 a meia entrada) para torcedores comuns. No mais, o motivo da não abertura das vendas não teria a ver com os protestos ou com o momento do clube.

Antes de encarar o Palmeiras, o São Paulo viaja para enfrentar o Fortaleza. O Tricolor joga na quinta-feira (2), mas fora de casa.

O que explica a baixa adesão da torcida?

Além da eliminação na Libertadores, a torcida vive um momento de tensão com o clube, tanto pelos resultados quanto pelo cenário político.

Antes do jogo contra o Ceará, houve diversos protestos em que Carlos Belmonte, o presidente Julio Casares e outros dirigentes, como Rui Costa e Chapecó, foram alvo de críticas.

Ainda não há informações sobre novos atos durante o clássico, porém, mesmo com público menor, a torcida presente contra o Ceará protestou durante a partida também. Vaias e xingamentos voltaram a mirar a direção do clube.