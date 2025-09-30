São Paulo vê produção ofensiva cair desde lesão de André Silva

O ataque vem sendo um problema frequente para o São Paulo. Com a derrota por 1 a 0 contra o Ceará, o Tricolor não marca desde o jogo contra o Botafogo e amarga a quarta derrota consecutiva. Em comparações de estatísticas, algo chama atenção: desde a lesão de André Silva, o time enfrenta uma queda significativa na produção ofensiva.

continua após a publicidade

O time mantinha números consistentes no ataque, mas não conseguiu sustentar o ritmo sem o jogador. Com o atacante em campo, foram 60 gols em 43 partidas em 2025, média de 1,39 por jogo e 58% de aproveitamento em vitórias. Sem ele, no período posterior à lesão, o quadro mudou: apenas 1 gol em 6 jogos, média de 0,16 por partida, com cinco derrotas e só uma vitória.

A ausência pesa ainda mais porque o camisa 9 vivia a melhor temporada da carreira: 18 participações em gols, com 14 bolas na rede e quatro assistências. Artilheiro do São Paulo no ano e espécie de amuleto, sempre que participou de gol em 2025 o time não foi derrotado. No elenco, liderava o ranking dessa estatística e aparecia como segundo em assistências, empatado com Calleri (4), também lesionado, e atrás apenas de Luciano (6), que não marca há dois meses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Decisivo nas três principais competições do calendário, Campeonato Paulista, Libertadores e Campeonato Brasileiro, terminou como artilheiro do time em todas elas. Desde a chegada ao Morumbis, soma 86 jogos, 22 gols e 7 assistências, totalizando 29 participações diretas em gols.

Lesão de André Silva está sendo sentida em números (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Entenda a situação de André Silva

Em 2025, nos 13 jogos em que André participou de gol, a equipe permaneceu invicta, com nove vitórias e quatro empates.

No final de agosto, o jogador sofreu uma lesão grave no joelho direito, com um rompimento do ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Inclusive, chegou a ser discutida uma possibilidade de cirurgia. André segue em tratamento no Reffis, mas ainda sem previsão de retorno.