Hernán Crespo evita entrar em assuntos políticos e analisa derrota do São Paulo

Hernán Crespo concedeu coletiva de imprensa no estádio do Morumbis após a derrota contra o Ceará pela 25ª rodada do Brasileirão, por 1 a 0. Durante a entrevista, Crespo evitou falar sobre temas políticos e sobre os protestos feitos pela torcida tricolor na porta do Morumbis nesta segunda-feira (29).

De acordo com o técnico, é uma situação particular e prefere manter sua relação entre os atletas. O argentino também falou sobre o público baixo visto no estádio neste jogo. Pouco mais de 12 mil pessoas marcaram presença.

- Eu não vou entrar na parte política. É uma situação particular, e eu tento fazer o meu melhor com os atletas; acho que a situação é muito para isso. Podemos focar naquilo que podemos controlar, tentar acreditar em poder classificar nas copas internacionais - disse.

O protesto envolveu nomes de dirigentes como Belmonte, Casares, Chapecó, Nelsinho e Rui Costa.

- O mundo ideal é que elenco e comissão, diretoria e torcida estejam juntos. Temos que perguntar para a torcida por quê. Se é uma questão política, não podemos fazer nada. Se for futebol, podemos falar. Faz parte do jogo, da vida, do futebol. Sabemos que, como a gente colocou, na sequência positiva pode acontecer; depende do jeito como chegar. O time não está jogando muito bem, mas está bem; não merece perder; a bola não está entrando - completou.

Crespo analisou sequência ruim do São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF)

Crespo entende que o time está jogando bem

Esta foi a quarta derrota consecutiva do São Paulo. Além disso, o Tricolor não balança as redes desde o jogo contra o Botafogo, que aconteceu há pouco mais de duas semanas. Hernán Crespo foi questionado sobre essa sequência de resultados e sobre a falta de ofensividade do time.

- É um momento em que não dá certo se você vai falar. Cada jogo tem sua história; a realidade é que hoje a gente até estava um pouco incomodado. Se você fala se jogou bem, podemos jogar melhor. Crítico quanto a emoções, sentimentos; eliminação nunca é fácil, mas a gente juntou e criou com dificuldades, mas acho que totalmente merecido. A derrota é assim: a gente chutou duas vezes na trave e eles encontraram gol com rebote; tentamos pelos lados, mudamos a forma de jogar; é o momento. Vamos sair trabalhando e acreditando. Momento complicado: se antes dava tudo certo, agora precisa fazer tudo mais - explicou.

