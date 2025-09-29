Ceará quebra tabu contra o São Paulo no Brasileirão; confira
Alvinegro superou o Tricolor por 1 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (29), no Morumbis, valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. Assim, a equipe cearense quebrou um relevante tabu que existia no histórico contra o Tricolor.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Isso porque, considerando apenas jogos de Campeonato Brasileiro, esta foi a primeira vitória do Alvinegro como visitante no confronto. Anteriormente, o retrospecto apresentava oito vitórias do São Paulo e três empates.
O único triunfo do Ceará fora de casa no embate tinha acontecido pela Copa do Brasil de 2015, quando a equipe venceu por 2 a 1. O São Paulo ganhou por 3 a 0 na volta e avançou às quartas daquela competição.
➡️ Ceará faz bom jogo e vence o São Paulo pelo Brasileirão
Em campo, o Ceará fez um bom jogo nesta segunda-feira. O clube defendeu-se com eficiência e marcou seu gol no 2º tempo, com o atacante Pedro Henrique. Guilherme chegou a sofrer um pênalti nos instantes finais do embate, mas o árbitro anulou a marcação após revisar o lance.
Assim, após cinco jogos, o Ceará voltou a vencer. Tal recorte era de três empates e duas derrotas, incluindo a queda para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste.
➡️ Titular no Ceará, Paulo Baya cita adaptação e elogia São Paulo
O resultado positivo levou o Vovô aos 31 pontos, na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. A distância para o Vitória, que abre o Z4, subiu para nove pontos - é o mesmo intervalo em relação ao Bahia, que abre o G6.
Próximo jogo do Ceará
Depois de superar o São Paulo, o Ceará voltará a campo na próxima quinta-feira (2), fora de casa, contra o Vitória. O embate terá início às 19h (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias