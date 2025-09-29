menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará quebra tabu contra o São Paulo no Brasileirão; confira

Alvinegro superou o Tricolor por 1 a 0

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 29/09/2025
22:52
Partida entre São Paulo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre São Paulo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (29), no Morumbis, valendo pela 25ª rodada do Brasileirão. Assim, a equipe cearense quebrou um relevante tabu que existia no histórico contra o Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Isso porque, considerando apenas jogos de Campeonato Brasileiro, esta foi a primeira vitória do Alvinegro como visitante no confronto. Anteriormente, o retrospecto apresentava oito vitórias do São Paulo e três empates.

O único triunfo do Ceará fora de casa no embate tinha acontecido pela Copa do Brasil de 2015, quando a equipe venceu por 2 a 1. O São Paulo ganhou por 3 a 0 na volta e avançou às quartas daquela competição.

continua após a publicidade

➡️ Ceará faz bom jogo e vence o São Paulo pelo Brasileirão

Partida entre São Paulo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre São Paulo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Em campo, o Ceará fez um bom jogo nesta segunda-feira. O clube defendeu-se com eficiência e marcou seu gol no 2º tempo, com o atacante Pedro Henrique. Guilherme chegou a sofrer um pênalti nos instantes finais do embate, mas o árbitro anulou a marcação após revisar o lance.

Assim, após cinco jogos, o Ceará voltou a vencer. Tal recorte era de três empates e duas derrotas, incluindo a queda para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

➡️ Titular no Ceará, Paulo Baya cita adaptação e elogia São Paulo

O resultado positivo levou o Vovô aos 31 pontos, na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. A distância para o Vitória, que abre o Z4, subiu para nove pontos - é o mesmo intervalo em relação ao Bahia, que abre o G6.

Próximo jogo do Ceará

Depois de superar o São Paulo, o Ceará voltará a campo na próxima quinta-feira (2), fora de casa, contra o Vitória. O embate terá início às 19h (de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias