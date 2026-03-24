Naming rights do Morumbis: como estão as negociações com o São Paulo

O acordo de naming rights do Morumbis, firmado com a Mondelēz International, termina no fim do ano. Ainda assim, o São Paulo mantém confiança em um desfecho positivo nas próximas conversas, segundo apurou o Lance!.

continua após a publicidade

Até o momento, não houve reuniões para tratar da renovação. A proximidade com a Páscoa, período estratégico para uma empresa do setor alimentício, é apontada como principal motivo. A expectativa é que as tratativas avancem após a data. Internamente, a prioridade do clube é caminhar para um acordo de renovação.

Questões financeiras e de marketing pesam na análise. A receita com naming rights é considerada relevante. O contrato foi fechado em 2023, quando a Mondelēz International, dona da marca Bis, acertou o pagamento de R$ 25 milhões, além de um valor anual, para batizar o estádio como "Morumbis".

continua após a publicidade

No aspecto de marca, a avaliação é positiva. O nome foi bem aceito pela torcida, e uma mudança após três anos não é vista como o cenário ideal.

Neste momento, o clube não trata a renovação como improvável e mantém o contrato vigente até o fim do ano.

➡️ Adversários na Copa do Brasil, São Paulo e Juventude já se enfrentaram no torneio; relembre

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Estádio do Morumbis tem acordo de naming rights até o final do ano (Foto: Jota Erre/AGIF/ GazetaPress)

Relembre o acordo com a Mondelēz

O São Paulo acertou a venda dos naming rights do estádio do Morumbi por três anos. O acordo, oficializado em 2023, foi tratado à época como um dos maiores do futebol nacional.

continua após a publicidade

Com a negociação, o estádio passou a se chamar "Morumbis" a partir de janeiro de 2024. O contrato prevê o pagamento de R$ 25 milhões por temporada, valor anual superior ao que era arrecadado naquele momento por Corinthians e Palmeiras.