Rafinha responde sobre possível pressão em início de trabalho de Roger no São Paulo

O gerente esportivo do São Paulo, Rafinha, esteve presente no sorteio da quinta fase da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, e comentou sobre a possibilidade de o técnico Roger Machado já viver um momento de pressão com apenas duas semanas à frente do cargo de comandante no Tricolor.

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Rafinha disse confiar no trabalho do técnico, que tem duas vitórias e duas derrotas no Brasileirão até aqui, e comentou sobre grande parte da torcida tricolor ainda nutrir uma certa desconfiança na nova comissão técnica.

- Toda mudança gera um pouco de desconfiança… Às vezes, não é a pessoa que o torcedor desejava, mas estamos fazendo sempre o melhor para o São Paulo, queremos elevar o nível em todas as partes. Tem mudança que, mesmo que tenha esse sentimento, tem ciclos que devem ser encerrados. E a diretoria do São Paulo achou que era melhor. Roger é um grande treinador, a gente entende o torcedor, mas tenho certeza que estamos no caminho certo - disse o gerente esportivo durante o evento da Copa do Brasil.

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O treinador agora terá uma semana completa para trabalhar com seus jogadores, principalmente o ataque, que passou em branco nas duas últimas rodadas, fato que não acontecia desde outubro do ano passado, também pelo Brasileirão.

- Confiamos no trabalho do Roger, ele vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar. Foram quatro jogos seguidos, mas estamos tranquilos e confiantes no trabalho dele. Agora tem tempo para trabalhar, para colocar a cara dele - continuou Rafinha.

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O elenco do Tricolor retorna aos trabalhos no SuperCT na manhã desta quarta-feira (24), após dois dias de descanso, e terá treinamentos intensos até domingo, com alguns dias em dois períodos. O próximo jogo do vice-líder São Paulo está marcado para o dia 1° de abril, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela nona rodada do Nacional.

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- Estamos na segunda posição, não é que estamos lá para baixo, que seria mais difícil. Se a gente está ali, merecemos estar nessa posição. Não existe esse negócio de ilusão. Não caímos ali de paraquedas. Foram vitórias, duas derrotas, um empate com o Santos. Estamos ali por merecimento, o São Paulo está ali porque está tendo um grande começo de campeonato - finalizou Rafinha.

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