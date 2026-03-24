Duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil pode render mais R$ 6 milhões ao São Paulo

O duelo entre São Paulo e Juventude que será válido pela quinta fase da Copa do Brasil, em jogos de ida e volta, pode render um valor considerável aos cofres tricolores. Isso porque o time gaúcho tem três jogadores emprestados do paulista, sendo dois deles titulares, portanto, para que eles entrem em campo nestes confrontos do torneio, será preciso abrir a carteira.

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Os jogadores são o goleiro Jandrei, o lateral-esquerdo Patryck, estes titulares, além do volante senegalês Iba Ly. Sendo assim, o técnico Mauricio Barbieri terá uma dor de cabeça, junto à diretoria, para decidir se vai escalar o trio, os titulares, um deles ou nenhum, já que a multa para cada atleta do São Paulo entrar em campo nesta partida será de R$ 1 milhão. Contando os dois jogos, o valor pode chegar a R$ 6 milhões.

Vale lembrar que esta será a primeira vez que nesta fase da competição em que os jogos serão de ida e volta, e o Tricolor iniciará como mandante e decidirá a vaga às oitavas de final fora de seus domínios. A data base da partoda de ida é 22 de abril, enquanto a volta fica para o dia 13 de maio.

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Duelos entre São Paulo x Juventude pela Copa do Brasil

O primeiro encontro aconteceu nas oitavas de final de 2016 e terminou com o Juventude classificado para a próxima fase. Após perder o jogo de ida por 2 a 1 em pleno Morumbi, o Tricolor, que precisava vencer por dois gols de dierença em Caxias do Sul, fez apenas 1 a 0 na volta e acabou eliminado da competição. Vale lembrar que, naquela época, o gol fora de casa "valia mais" e era critério de desempate.

O segundo encontro foi em 2022 e o São Paulo levou a melhor. O primeiro embate aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as equipes empataram por 2 a 2 e decidiram a vaga para as oitavas de final em São Paulo. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Arboleda e Igor Vinícius, mas não conquistou a taça, já que foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do torneio daquele ano.

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Premiação da Copa do Brasil:

Somente pela participação nesta fase do torneio nacional, o Tricolor já receberá da CBF R$ 2 milhões. Se avançar de fase, embolsa mais R$ 3 milhões. Em caso de conquista do título, o São Paulo levará somente em premiações R$ 96 milhões no total, somando todas as fases.

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