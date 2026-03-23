Adversários na Copa do Brasil, São Paulo e Juventude já se enfrentaram no torneio; relembre
Equipes vão se enfrentar pela quinta fase do torneio nacional
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O São Paulo conheceu nesta segunda-feira (23) o seu adversário da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O time já é um velho conhecido do Tricolor, o Juventude, pois os clubes já se enfrentaram em outras oportunidades do torneio nacional. E os duelos são equilibrados até aqui.
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O primeiro encontro aconteceu nas oitavas de final de 2016 e terminou com o Juventude classificado para a próxima fase. Após perder o jogo de ida por 2 a 1 em pleno Morumbi, o Tricolor, que precisava vencer por dois gols de dierença em Caxias do Sul, fez apenas 1 a 0 na volta e acabou eliminado da competição. Vale lembrar que, naquela época, o gol fora de casa "valia mais" e era critério de desempate.
O segundo encontro foi em 2022 e o São Paulo levou a melhor. O primeiro embate aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as equipes empataram por 2 a 2 e decidiram a vaga para as oitavas de final em São Paulo. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Arboleda e Igor Vinícius, mas não conquistou a taça, já que foi eliminado pelo Flamengo na semifinal do torneio daquele ano.
Portanto, em 2026 será uma espécie de "tira-teima", já que cada time avançou uma vez neste duelo. O Tricolor, que conquistou o título da Copa do Brasil apenas uma vez, em 2023, busca levantar seu segundo caneco que ajudará também a embolsar uma alto valor em premiação (veja abaixo).
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Vale lembrar que esta será a primeira vez que nesta fase da competição em que os jogos serão de ida e volta, e o Tricolor iniciará como mandante e decidirá a vaga às oitavas de final fora de seus domínios. A data base da partoda de ida é 22 de abril, enquanto a volta fica para o dia 13 de maio.
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São Paulo tem três jogadores emprestados ao Juventude
Para esse confronto, o Juventude terá uma dor de cabeça, já que conta com três jogadores do São Paulo que estão emprestados. Caso o técnico Maurício Barbieri escolha escalar o trio, o clube gaúcho precisará para uma multa.
Os jogadores são o goleiro Jandrei, o lateral-esquerdo Patryck, estes titulares, além do volante senegalês Iba Ly, e possuem cláusula de R$ 1 milhão caso joguem diante do São Paulo.
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Premiação da Copa do Brasil:
Somente pela participação nesta fase do torneio nacional, o Tricolor já receberá da CBF R$ 2 milhões. Se avançar de fase, embolsa mais R$ 3 milhões. Em caso de conquista do título, o São Paulo levará somente em premiações R$ 96 milhões no total, somando todas as fases.
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