Multa milionária gera crise nos bastidores do São Paulo e aumenta pressão sobre diretor

No começo desta semana, o São Paulo foi informado sobre uma multa de R$ 1 milhão causada por conta do atacante Gustavo Santana, do Sub-20. Emprestado pelo Cuiabá até então, o jogador Gustavo Santana não poderia entrar em campo contra a equipe mato-grossense. No entanto, em junho, durante um confronto entre os clubes pelo Campeonato Brasileiro da categoria, o atleta atuou por seis minutos, o que contrariou uma cláusula contratual que impedia sua participação.

continua após a publicidade

O clube paulista chegou a ser acionado no CNRD pelo Cuiabá pela cobrança deste valor. De acordo com apuração do Lance!, o episódio gerou movimentação nos bastidores do São Paulo.

A cláusula não teria sido observada por Marcos Biasotto, diretor executivo de Cotia e o responsável por cuidar deste tipo de situação, o que aumentou a pressão interna para que o presidente Julio Casares tomasse uma decisão sobre o caso, inclusive, com pedidos pela demissão do dirigente da base.

continua após a publicidade

Quanto a dívida, a situação foi resolvida nesta sexta-feira (17). Em nota oficial, o Cuiabá informou ter chegado a um acordo com o São Paulo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de Gustavo Santana. O valor da multa foi “abatido” na negociação.

Conforme apurado pela reportagem, o Cuiabá abriu mão de parte das exigências financeiras, enquanto o São Paulo também fez concessões até que as partes chegassem a um entendimento. O desejo do jogador de permanecer no Tricolor e o interesse do clube mato-grossense em concretizar o negócio facilitaram o desfecho positivo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Mesmo assim, o episódio gerou forte repercussão interna. O São Paulo vive um momento financeiro delicado e cláusulas como essa são comuns em contratos de empréstimo, inclusive em níveis profissionais.

Biasotto assumiu o cargo de diretor executivo das categorias de base em 2021 (Foto: Igor Amorim / São Paulo FC)

Veja o comunicado emitido pelo Cuiabá

O Cuiabá Esporte Clube comunica que negociou 80% dos direitos econômicos do atleta Gustavo Santana com o São Paulo Futebol Clube, dentro das condições previamente estipuladas em contrato.

O clube informa ainda que, de forma consensual, abriu mão da cobrança de multa prevista em cláusula contratual referente ao referido jogador por sua utilização em junho em partida contra nossa equipe pelo Brasileirão sub-20.

O Cuiabá reitera o respeito ao São Paulo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e destaca que este acordo fortalece a relação entre as instituições, abrindo caminho para que ela siga sendo transparente e positiva em futuras negociações.

Transformar vidas por meio do esporte é uma das missões do Cuiabá. O clube agradece ao atleta pelo período em que vestiu nossas cores e deseja sucesso na sequência de sua carreira.