Meia do São Paulo, Oscar publica mensagem nas redes sociais após alteração cardíaca; confira

O meio-campista Oscar, de 34 anos, passou mal durante um exame cardiológico realizado no São Paulo, na manhã desta terça-feira (11), no CT da Barra Funda. O jogador estava em um teste na bicicleta quando ficou tonto e precisou da ajuda dos médicos. Ainda no hospital, o atleta fez uma publicação nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (12) agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo.

- Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser! - escreveu o meio-campista em seu Instagram.

Entenda o que aconteceu com Oscar durante exame no São Paulo

Oscar realizava exame cardiológico na bicicleta, já que não pode usar a esteira em razão da lesão na panturrilha esquerda, quando ficou tonto e precisou da ajuda dos médicos do clube e também do Einstein Hospital Israelita, presentes no local, segundo apurou o Lance!.

Após receber atendimento no local ao apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas, o jogador, que ficou inconsciente por alguns segundos, foi levado de ambulância até o hospital, na zona sul de São Paulo, onde passará por exames complementares. O clube informou que o estado clínico do jogador é estável.

Os médicos, agora, investigam o que aconteceu com o jogador, que até então não havia manifestado nenhum grave problema no coração, que o afastasse dos gramados. Enquanto isso, Oscar seguirá na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até receber seu diagnóstico.

Os exames são realizados individualmente e, portanto, nenhum jogador do Tricolor estava presente no momento em que tudo aconteceu com Oscar.

