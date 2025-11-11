O elenco do São Paulo deu início a uma bateria de exames na manhã desta terça-feira (11), no CT da Barra Funda, visando à pré-temporada de 2026. Durante os exames, o meio-campista Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

A assessoria de imprensa do clube informou que, em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

- Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar - informou a nota.

Oscar vivia expectativa de retornar contra o Corinthians

Antes destes exames serem feitos, a expectativa era de que Oscar até voltasse a atuar contra o Corinthians, em duelo marcado para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está fora dos gramados há um mês.

As lesões vêm sendo problema para o jogador do Tricolor. Antes do problema na panturrilha, Oscar havia se recuperado de fratura em três vértebras e ficou afastado por três meses.

O São Paulo busca a vitória no clássico para melhorar sua pontuação na tabela do Brasileirão e tentar uma vaga na Pré-Libertadores de 2026. Atualmente ocupa a oitava posição e está a seis pontos do G7.