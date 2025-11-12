Presidente do São Paulo atualiza estado de saúde de Oscar: 'Aguardar'

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11) que o atleta Oscar se encontra com problemas cardíacos. No mesmo dia, o presidente do clube Julio Casares, marcou presença no evento de sorteio do Campeonato Paulista de 2025, na Mercado Livre Arena Pacaembu, e durante contato com a imprensa atualizou o quadro de saúde do atleta.

- Falei com ele à tarde, ele interagiu bem, está muito bem, e nós agora temos que aguardar o processo de resultado desses exames, e desejar a ele pronta recuperação - iniciou o mandatário, antes de completar.

- Nesse momento o importante é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos. Agora é ter avaliação técnica do diagnóstico do que realmente aconteceu - concluiu.

Oscar com problemas de saúde

A descoberta da indisposição física do meia aconteceu por meio de exames realizados pelo clube, no CT da Barra Funda, visando à pré-temporada de 2026. Durante a ação, Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do São Paulo e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

A assessoria de imprensa do clube informou que, em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

Oscar em ação durante treino pelo São Paulo (Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC)

Jogador buscava retornar aos gramados

Antes destes exames serem feitos, a expectativa era de que Oscar até voltasse a atuar contra o Corinthians, em duelo marcado para a próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está fora dos gramados há um mês.

As lesões vêm sendo problema para o jogador do Tricolor. Antes do problema na panturrilha, Oscar havia se recuperado de fratura em três vértebras e ficou afastado por três meses.

O São Paulo busca a vitória no clássico para melhorar sua pontuação na tabela do Brasileirão e tentar uma vaga na Pré-Libertadores de 2026. Atualmente ocupa a oitava posição e está a seis pontos do G7.