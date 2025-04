Matheus Alves respalda Zubeldía sobre uso da base no profissional do São Paulo

Matheus Alves se posicionou sobre as críticas de Luis Zubeldía recebe sobre o uso da base no São Paulo. O jogador está ganhando espaço no elenco profissional e respaldou o trabalho do treinador após a vitória contra o Santos por 2 a 1.

Alves começou como titular e deu assistência para o gol de André Silva ainda no primeiro tempo. A Cria de Cotia disse que não tem como negar que Zubeldía está dando valor para os garotos revelados no time.

- Falavam que o Zubeldía não dava atenção para a base. Mas não tem como negar. O cara está botando em praticamente todas as partidas do Brasileiro. O que estão pedindo para colocar a garotada, ele está fazendo - disse Matheus Alves.

O meia também falou sobre o espaço que tem recebido e sobre o planejamento da comissão técnica em cima do seu trabalho. Com Oscar lesionado, Alves tem sido a opção para a posição do veterano.

- Muita conversa, com essas brechas que tem surgido no elenco, eu estou aqui para isso. Sobre o que vier, vou dar meu máximo. Oscar é a pessoa fundamental, o cara da mente, é inspiração para mim. A gente conversa muito e eu estou aí para isso - completou.

Matheus Alves se posicionou sobre Zubeldía (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que aconteceu neste domingo (20) no Morumbis. Esta foi a primeira vitória do Tricolor na competição.

O Tricolor saiu na frente com Ferreirinha e André Silva, ainda no primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, Tiquinho diminuiu a vantagem para o Peixe marcando de pênalti.