São Paulo x Santos: pênalti marcado por Wilton Pereira Sampaio divide opiniões

O São Paulo abriu 2 a 0 no clássico contra o Santos no MorumBIS, mas o Peixe empatou nos minutos finais do primeiro tempo, de pênalti. A penalidade marcada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio neste domingo (20), pelo Brasileirão, dividiu opiniões nas redes sociais.

Leo Godoy disputou uma bola com Enzo Diaz, e após toque de cabeça do lateral do Santos, a bola bateu no braço do defensor do São Paulo. Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti em campo e não foi chamado para análise do lance no monitor do VAR. Tiquinho Soares converteu e deixou tudo igual no clássico.

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi São Paulo x Santos?

O Santos começou com a bola trocando passes principalmente na defesa, mas quando o São Paulo conseguiu a posse, reagiu rápido. O Tricolor abriu o placar logo aos nove minutos. André Silva recebeu pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Ferreirinha, que apareceu bem e finalizou com tranquilidade para marcar o primeiro gol da partida.

Até a metade do primeiro tempo, o São Paulo soube explorar as falhas no sistema defensivo do Santos. O Peixe até tentou responder com um chute de Tiquinho, mas sem perigo. O Tricolor ampliou o placar aos 22 minutos, quando em boa jogada de Matheus Alves, André Silva apareceu nas costas de Zé Ivaldo e finalizou para marcar o segundo gol do time da casa no clássico.

Quase no fim do primeiro tempo, o clima esquentou no Morumbis. A arbitragem assinalou toque de mão de Enzo Díaz em uma disputa com Léo Godoy dentro da área. Tiquinho Soares assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu com tranquilidade e descontou para o Santos, diminuindo a vantagem do São Paulo.

O segundo tempo começou com uma chegada do Santos. Rollheiser ajeitou para Tiquinho Soares, que finalizou com perigo, mas a bola passou ao lado do gol. A equipe santista voltou mais agressiva e ofensiva em relação à primeira etapa. Pelo lado do São Paulo, as reclamações contra a arbitragem aumentaram após algumas decisões em campo, resultando em cartões amarelos para membros da comissão técnica e na expulsão de Lucas, preparador físico do Tricolor.

Nos minutos finais, Zubeldía recuou a equipe com algumas substituições, e o Santos passou a pressionar em busca do empate. Guilherme assustou, mas a bola saiu por cima da trave. Quase ao apagar das luzes, Thaciano assustou com um cabeceio, salvo por Rafael.