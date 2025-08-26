Lautaro Díaz no São Paulo? O que se sabe sobre interesse em jogador do Cruzeiro

O São Paulo teria consultado informações sobre Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro. Após a lesão de André Silva no joelho, o Tricolor estaria de olho em opções para reforçar o atacante. O Lance! apurou que o time do Morumbis chegou a mirar o atacante argentino, mas não fez propostas oficiais.

A reportagem apurou que o Cruzeiro só liberaria o atleta por compra. O time mineiro recebeu consultas de equipes como Ceará e Grêmio, mas tendo em mente que só iria negociar se recebesse o investimento feito na compra do jogador. No caso do São Paulo, este cenário - no momento -, não seria viável.

Assim como aconteceu nas contratações de Rafael Tolói (na zaga) e Maílton (lateral-direito), o Tricolor não deve trazer ninguém em definitivo.

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira. Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos.

Ou seja, diante a este cenário, uma neociação não deve ser viabilizada no momento. Talvez, um interesse maior e mais concreto surja caso o Cruzeiro concorde em negociar via empréstimo, por exemplo. Mas, no momento, as conversas seguem assim.

O São Paulo corre contra o tempo. O time enfrenta a LDU, de Quito, nos dias 18 e 25 de setembro, pelas quartas de final da Libertadores. A equipe ainda pode fazer mudanças nas listas de inscritos.

São Paulo pode improvisar Dinenno

O São Paulo pode encontrar uma opção caseira enquanto um reforço não chega. No caso, Juan Dinenno. O jogador chegou como reforço pouco antes de Hernán Crespo assumir e não tem ganhado tanto espaço. Até um reforço ser encontrado, pode ser uma das opções para cumprir esta função.

Com perfil de jogador de área, Dinenno se destaca especialmente pelo jogo aéreo, muito por conta da sua estatura e bom posicionamento em bolas alçadas. Inclusive, foi contratado para ser substituto de Calleri.