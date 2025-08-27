Pablo Maia tem sido um dos grandes destaques do São Paulo nesta temporada. No Tricolor desde os 15 anos, sua identificação vem desde criança. De Cotia ao profissional, se tornou um dos xodós da torcida.

Entre lesões, cirurgias e amadurecimento, um sonho vive no coração do volante de apenas 23 anos: a conquista do tetra da Libertadores. Pensando em sonhos, confiança e futuro, Pablo Maia respondeu ao Lance! de forma exclusiva sobre estes assuntos.

Pablo Maia foi uma das grandes estrelas da vitória do São Paulo por 2 a 0 em cima do Atlético-MG pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (24). O jogador tem vivido um dos seus melhores momentos desde quando se recuperou de lesão. A temporada 2024 e o começo da temporada 2025 colocou o jogador em um dos períodos mais complicados da sua jovem carreira.

Em 2024, Pablo Maia praticamente não atuou. Uma grave lesão na coxa o obrigou a passar por duas cirurgias e o deixou fora de combate durante quase toda a temporada, retornando aos gramados apenas em janeiro deste ano. Pouco depois, em fevereiro, um novo obstáculo surgiu: o volante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, durante um jogo contra o São Bernardo, ao prender o pé no gramado.

A recuperação exigiu mais uma cirurgia, mas, contrariando as expectativas médicas, Pablo voltou a jogar já em maio. Desde então, vive grande fase. O próprio atleta atribui boa parte desse momento à confiança recebida de Hernán Crespo. Dentro de campo, os números também comprovam a evolução: já são dois gols marcados nesta temporada.

- Para mim é muito importante estar recebendo essa oportunidade de defender o São Paulo. Estou muito feliz de estar evoluindo jogo a jogo, pós-lesão. Estou muito feliz, acho que estou conseguindo dar o meu melhor dentro de campo - disse Pablo Maia.

Pablo Maia comemorando gol em São Paulo x Athletico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Libertadores como sonho de Pablo Maia

O São Paulo vive um ano especial. Em 2025, quando se completam duas décadas da conquista do tricampeonato da Libertadores, o Tricolor sonha em ser o primeiro clube brasileiro a levantar a taça pela quarta vez.

Classificado para as quartas de final, o time enfrentará a LDU, do Equador, no próximo mês. Entre os que alimentam esse sonho está Pablo Maia. Formado em Cotia, o volante revelou que seu maior desejo com a camisa são-paulina é erguer o troféu continental.

- Ser campeão da Libertadores. E também estou conseguindo fazer o trabalho bem-feito, estou muito feliz - falou.

Para Pablo Maia, disputar a Libertadores com a camisa do São Paulo carrega um significado especial. O volante destacou o peso da competição para um clube com tanta tradição no torneio e afirmou que o elenco tem se dedicado diariamente para buscar novamente a conquista da taça mais cobiçada do continente. E a que se resume como meta não só do Tricolor, mas de todo um elenco.

Pablo Maia destacou confiança de Crespo e sonho de Libertadores (Foto: Alan Morici/AGIF)

- Quando se fala de Libertadores no São Paulo, sempre tem um peso maior. É um clube que tem muita tradição, a gente está trabalhando muito no dia a dia para conquistar essa taça novamente - disse Pablo Maia.

Carinho de Hernán Crespo e renovação

Na última semana, Pablo Maia acertou a renovação de contrato com o São Paulo até 2029. O volante chegou a despertar interesse de clubes europeus nos últimos meses, mas optou por permanecer no Tricolor. Em entrevista ao Lance!, deixou claro que tem um objetivo bem definido no clube. Questionado pela reportagem sobre o que o motivou a seguir no Morumbis, o jogador explicou suas razões.

- O carinho, não só da torcida, de todas as pessoas que trabalham aqui, estar em casa. Sou muito feliz dentro do São Paulo - declarou Pablo Maia.

Números de Pablo Maia no ano

Em 27 partidas disputadas na temporada, sendo 17 como titular, Pablo Maia marcou 2 gols e deu 1 assistência. Com 91% de acerto nos passes e 72% de aproveitamento nos lançamentos longos, mostrou qualidade na saída de bola.

Defensivamente, soma média de 1,2 desarmes, 0,4 interceptações e 3,3 bolas recuperadas por jogo, além de cometer 1,5 faltas por partida e ter 48% de eficiência nos duelos. No total, recebeu 3 cartões amarelos e registra nota média de 6,74 no Sofascore.