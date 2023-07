+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Com o encerramento da janela de transferências nesta quarta-feira (2/8), a expectativa do São Paulo agora é que se resolvam duas amarras do negócio: o Ceará aceite o negócio. E que seus dois jogadores, sem espaço com o técnico Dorival Júnior, também topem se transferir ao Nordeste. Tudo em menos de 72 horas. Apesar da dificuldade, a confiança é grande pelos lados do Morumbi



Nesta segunda-feira (31), o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiu pela primeira vez publicamente em entrevista coletiva à imprensa local sobre a inevitável saída do ponta no final do ano. O dirigente, contudo, voltou a desmentir as informações dos jornalistas paulistas sobre as tratativas para a liberação antecipada de Erick, postura que adota desde o início das especulações, no fim do mês passado.



- O que eu posso falar é que ele realmente assinou um pré-contrato com o São Paulo. Mas em momento algum, o Erick pediu para ir antes para o São Paulo. E o São Paulo não nos fez nenhuma proposta para levar o jogador antes do fechamento da janela. Saiu na imprensa que estávamos negociando dois atletas de base, mas isso não é verdade. Eu acredito muito no atleta. Tenho que respeitar a decisão do atleta. Ele fez um contrato com o São Paulo de quatro anos. Conheço o caráter do atleta e sei que ele vai se doar até o fim em busca do nosso acesso.



Em 2023, o atacante de 25 anos tem 39 jogos pelo Alvinegro. Ao todo, são 15 gols marcados e 10 assistências. Titular absoluto na posição, o atleta é o jogador com mais gols e minutos (1.417) do Alvinegro na Série B deste ano. O artilheiro da equipe soma seis tentos marcados no torneio.



Conforme o Lance! revelou na terça-feira (25), o São Paulo avançou nas tratativas com o Ceará para conseguir antecipar a liberação. O clube paulista aceita atender algumas das reivindicações do Vozão para liberar a sua principal peça do plantel que luta para conseguir o acesso na Série B. A principal delas é a liberação de algumas peças reveladas em Cotia por empréstimo para reforçar o clube alvinegro.



O São Paulo busca antecipar a chegada de Erick desde o início do mês, quando acertou um pré-contrato com o atacante. Depois da fracassada negociação com Marinho, o clube do Morumbi vê no jogador de 24 anos a opção ideal para atender a necessidade de um jogador rápido pelos lados do campo, capaz de romper linhas.