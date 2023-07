O Tricolor monitora desde o início do ano a situação de Lucas. Conversou com seu estafe e com ele várias vezes e, sem fazer proposta, deixou as portas abertas para o retorno do atacante, vendido em 2012 ao PSG, da França, após ajudar na conquista da Copa Sul-Americana.



Os prazos para inscrição nas competição são os mesmos de James: até segunda-feira (31) para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ante o San Lorenzo, da Argentina, até dia 8 de agosto para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians. E dia 26 de agosto para o restante do Campeonato Brasileiro.