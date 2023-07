Erick foi uma indicação do próprio técnico Dorival Júnior, que trabalhou com ele no Vozão no ano passado. O jogador, que já foi considerado o quarto maior driblador do mundo e estrela deste ano no clube, com 34 jogos, 13 gols e oito assistências, aumentou a idolatria da torcida sendo um dos poucos destaques a seguir no Ceará após o rebaixamento à segunda divisão. Desde o começo do ano e o início do assédio do São Paulo o discurso dele é de querer ficar até o final do ano para ajudar no acesso.