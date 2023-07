James Rodríguez chegou ao Brasil. O astro colombiano desembarcou na noite de domingo (30) no aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, e já teve o primeiro contato com a torcida do São Paulo, que lotou o espaço para recepcionar seu novo ídolo. A reportagem do Lance! esteve presente e conseguiu imagens exclusivas da aterrisagem do novo meia tricolor nos braços dos fãs. Confira o vídeo!