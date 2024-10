Estrangeiros do São Paulo: os cinco melhores da história

Diego Lugano está entre os maiores estrangeiros do São Paulo na história. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 23:59 • São Paulo

O São Paulo sempre teve espaço para jogadores estrangeiros que deixaram sua marca. Esses atletas contribuíram para algumas das maiores conquistas do clube, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA, Campeonato Paulista, Copa Conmebol Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Tricolor.

Top 5 maiores estrangeiros do São Paulo

Pablo Forlán

Pablo Forlán, lateral-direito uruguaio, jogou pelo São Paulo na década de 70 e foi fundamental para a construção de uma defesa sólida. Conhecido por sua raça e habilidade em campo, Forlán conquistou o Campeonato Paulista por três vezes e virou um dos maiores estrangeiros do São Paulo.

Dario Pereyra

Dario Pereyra, também uruguaio, é um dos maiores zagueiros que já vestiram a camisa do São Paulo. Atuando entre 1977 e 1988, ele conquistou quatro Campeonatos Paulistas, tornando-se ídolo e referência na defesa tricolor e virando um dos maiores estrangeiros do Tricolor.

José Poy

José Poy, o goleiro argentino, atuou no São Paulo entre 1948 e 1962. Ele é um dos grandes ídolos da história do clube e até hoje é lembrado por sua segurança e personalidade, sendo um dos primeiros estrangeiros a deixar uma marca significativa no time. Poy é um dos maiores estrangeiros do São Paulo.

Diego Lugano

Diego Lugano, outro uruguaio, é um dos estrangeiros mais queridos pela torcida tricolor. Com sua liderança e garra, Lugano foi fundamental na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005. Ele é um dos maiores defensores e estrangeiros do São Paulo na história.

Pedro Rocha

Pedro Rocha, o “Verdugo”, também uruguaio, é um dos maiores jogadores estrangeiros do clube em números de jogos. Atuando de 1970 a 1977, Rocha encantou a torcida com sua habilidade e visão de jogo, conquistando o Campeonato Paulista em 1975.

Esses jogadores trouxeram garra e talento para o São Paulo, ajudando o clube a construir uma história de glórias e a consolidar a importância dos estrangeiros do São Paulo.