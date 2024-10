Maiores contratações do São Paulo na história

Pablo está no topo da lista de maiores contratações do São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Publicada em 04/10/2024 - 09:32

O São Paulo Futebol Clube é uma das potências do futebol brasileiro e tem uma longa história de contratações importantes para manter-se competitivo em torneios nacionais e internacionais. O clube é conhecido por investir em grandes talentos ao longo dos anos, tanto em jovens promessas quanto em jogadores de renome, que tiveram impacto significativo no time. A seguir, listamos as cinco maiores contratações do São Paulo, considerando o valor investido e a importância de cada jogador na equipe.

Top 5 maiores contratações do São Paulo*

1. Ganso – R$ 57,90 milhões (2012)

O meia Paulo Henrique Ganso foi uma das maiores promessas do futebol brasileiro e, em 2012, o São Paulo desembolsou 9,1 milhões de euros (R$ 23,9 milhões) para tirá-lo do Santos. Ganso chegou ao Morumbi com a expectativa de ser o maestro do meio-campo tricolor, mas sua passagem foi marcada por altos e baixos. Mesmo assim, ele teve momentos de brilho, sendo importante em diversas partidas e ajudando o time a conquistar títulos como a Copa Sul-Americana de 2012.

No entanto, o jogador nunca alcançou o mesmo nível de atuação que o colocou em destaque no início de sua carreira. Ganso deixou o São Paulo em 2016 para jogar no Sevilla, mas sua contratação continua sendo uma das mais caras da história do clube.

2. Pablo – R$ 46,88 milhões (2018)

Pablo é até hoje a contratação mais cara da história do São Paulo. O atacante foi adquirido junto ao Athletico Paranaense por 6 milhões de euros (R$ 26,9 milhões na época), após ser o artilheiro da Copa Sul-Americana de 2018. A expectativa em torno de Pablo era alta, visto seu desempenho anterior, mas ele enfrentou dificuldades para se firmar como titular e lidar com lesões frequentes. Embora tenha feito alguns gols importantes, sua passagem pelo clube não correspondeu totalmente ao valor investido.

Pablo permaneceu no São Paulo até 2021, quando rescindiu seu contrato e retornou ao Athletico. Ainda assim, sua contratação simbolizou um dos maiores esforços financeiros do clube em busca de reforçar seu ataque com um nome de peso.

3. Lucas Pratto – R$ 41,44 milhões (2017)

Em 2017, o São Paulo desembolsou 6,2 milhões de euros (R$ 23,9 milhões) para contratar o atacante argentino Lucas Pratto, que estava no Atlético Mineiro. A contratação de Pratto foi vista como uma aposta para reforçar o ataque do time, e o argentino teve uma boa passagem pelo clube, sendo importante em partidas do Brasileirão.

No entanto, Pratto acabou se transferindo para o River Plate após uma temporada, onde fez história ao conquistar a Libertadores da América. Embora sua passagem pelo São Paulo tenha sido curta, ele foi um dos jogadores mais caros que o clube já contratou.

4. Maicon – R$ 41,07 milhões (2016)

O zagueiro Maicon foi contratado pelo São Paulo em 2016, após se destacar em um período de empréstimo. O clube pagou cerca de 5,7 milhões de euros (R$ 22,1 milhões) ao Porto, de Portugal, para adquirir o jogador em definitivo. Maicon rapidamente se tornou um dos líderes do elenco e conquistou a confiança da torcida por sua segurança na defesa.

Sua contratação também envolveu a cessão de percentuais dos direitos econômicos de outros jogadores do São Paulo, além do valor pago. Apesar de não ter tido uma longa passagem pelo clube, Maicon deixou sua marca e foi uma peça importante no sistema defensivo tricolor.

5. Rigoni – R$ 27,72 milhões (2021)

Rigoni foi contratado pelo São Paulo em 2021 por cerca de R$ 22,6 milhões, vindo do Elche, da Espanha. O atacante argentino rapidamente conquistou a torcida com gols e assistências decisivas, mostrando um futebol versátil e eficiente. Em sua primeira temporada, Rigoni foi um dos destaques do time, com atuações importantes em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Embora sua segunda temporada tenha sido menos consistente, Rigoni deixou uma boa impressão e, até o momento, figura entre as contratações mais caras da história do clube.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).