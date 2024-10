Rogério Ceni é o atleta com mais jogos pelo São Paulo. (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)







09/10/2024

O São Paulo Futebol Clube é conhecido por seu sucesso e sua base de jogadores lendários. Entre os atletas que mais se destacaram estão aqueles com mais jogos pelo São Paulo, que ajudaram o Tricolor a conquistar títulos e a consolidar sua fama no futebol.

1. Rogério Ceni – 1.237 jogos

Rogério Ceni, o "Mito", é o jogador com mais jogos pelo São Paulo, somando 1.237 partidas entre 1993 e 2015. Além de ser o maior goleiro-artilheiro da história, ele é o maior ídolo da torcida tricolor, conquistando títulos como a Libertadores e o Mundial.

2. Waldir Peres – 617 jogos

O goleiro Waldir Peres, que atuou de 1973 a 1984, é um dos grandes nomes do São Paulo, com 617 jogos. Ele foi fundamental nas conquistas do clube e é lembrado como um dos maiores goleiros do Tricolor.

3. De Sordi – 544 jogos

Nilton de Sordi, lateral-direito, é outro ícone do São Paulo, com 544 jogos. Atuando entre as décadas de 50 e 60, ele se destacou pela técnica e compromisso com o clube.

4. Roberto Dias – 527 jogos

Roberto Dias, zagueiro e ídolo do São Paulo, disputou 527 partidas pelo clube. Ele é lembrado por sua habilidade e lealdade, sendo um dos maiores defensores da história do Tricolor.

5. Teixeirinha – 526 jogos

Teixeirinha, meio-campista, jogou 526 partidas pelo São Paulo e é lembrado por sua habilidade e inteligência em campo. Sua carreira é marcada por conquistas importantes com o clube.

6. José Poy – 525 partidas

José Poy, goleiro argentino naturalizado brasileiro, disputou 525 jogos pelo São Paulo. Ele é um dos maiores goleiros da história do clube e se tornou uma lenda para os torcedores tricolores.

7. Nelsinho – 512 partidas

Nelsinho, lateral-esquerdo, jogou 512 vezes pelo São Paulo. Ele é conhecido por sua velocidade e habilidade defensiva, marcando época no Tricolor Paulista.

8. Terto – 500 partidas

Terto, atacante, disputou 500 partidas pelo São Paulo e é lembrado por seus gols e sua contribuição para a equipe. Ele é um dos grandes ídolos da história tricolor.

9. Mauro – 498 partidas

Mauro Ramos, zagueiro, é outro nome lendário, com 498 jogos pelo São Paulo. Sua liderança e técnica fizeram dele um dos maiores defensores do clube.

10. Riberto – 481 partidas

Riberto, lateral-direito, jogou 481 partidas pelo São Paulo. Sua dedicação e amor pelo clube o colocam entre os grandes jogadores da história do Tricolor.

Esses atletas construíram a história do São Paulo com suas atuações e conquistas.