Made in Cotia: jovens da base viram solução em meio aos desfalques do São Paulo

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Grêmio pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor chega para o confronto impulsionada por boas atuações dos jovens formados em Cotia, que têm assumido protagonismo em meio a um calendário exigente.

O Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, localizado em Cotia, continua sendo um dos pilares mais valiosos do São Paulo e motivo de orgulho entre torcedores tricolores. Na temporada de 2025, o trabalho realizado nas categorias de base tem surtido efeito direto no desempenho da equipe principal. Jovens como Mateus Alves, Lucas Ferreira, Ryan Francisco e, mais recentemente, Lucca, vêm sendo aproveitados em momentos decisivos, provando o valor da formação realizada em Cotia.

Entre os nomes mais recentes está o do atacante Lucca, que viveu um momento inesquecível ao marcar o gol do empate por 1 a 1 no Morumbis, que marcou a estreia do jogador entre os profissionais.

Antes do surgimento de Lucca, outros três talentos já haviam iniciado o processo de integração ao time principal: Mateus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco. O quarteto foi fundamental na campanha que levou o São Paulo à conquista da quinta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, desde então, tem recebido oportunidades em diferentes competições.

Sem poder contar com estrelas como Lucas e Oscar na maioria do ano, Luis Zubeldía passou a utilizar os jogadores da base tricolor.

Ryan, Mateus e Lucas começaram a ganhar oportunidades no Paulistão, diante do Botafogo-SP, na abertura do Campeonato Paulista, porque os titulares estavam nos Estados Unidos para a disputa de um torneio amistoso.

A partir desse jogo, os jovens começaram a ganhar minutagem consistente e responderam à altura das expectativas. Mateus Alves soma quatorze partidas na temporada, com dois gols marcados e quatro assistências, sendo protagonista na vitória sobre o Santos, única até agora na atual edição do Campeonato Brasileiro. Lucas Ferreira acumula quinze jogos, dois gols e duas assistências, além de ter balançado as redes em um jogo decisivo contra o Libertad, no Paraguai, que garantiu importante vitória fora de casa. Ryan Francisco, por sua vez, já atuou nove vezes e marcou dois gols.

A equipe busca recuperação no Brasileirão. Após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada, o São Paulo aparece na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos somados, e tenta vencer o Grêmio para abrir distância da zona de rebaixamento e retomar a confiança na competição.