Lateral esquerda do São Paulo volta a dar dor de cabeça para Zubeldía

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/11/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía voltou a ter problemas com a lateral esquerda do São Paulo. O time que ainda tem o objetivo de entrar no G4 do Brasileirão para garantir a vaga direta para a próxima edição da Libertadores, tem uma baixa importante: Welington, com dores e um edema na coxa esquerda.

Na vitória do Tricolor sobre o Bahia. por 3 a 0, na última rodada do campeonato, o treinador argentino escalou o Jamal Lewis, contratado na última janela de transferências, como titular na vaga de Welington. No entanto, ainda sem muito entrosamento, o norte-irlandês ainda não conseguiu convencer.

No decorrer da partida, Zubeldía acabou sacando o jogador e improvisando o zagueiro Sabino, que atuava ao lado de Alan Franco na zaga, para o lado esquerdo. A substituição escancarou, mais uma vez, o problema que o técnico já teve em outros momentos ao longo do ano. E tende a piorar, já que Welington vai se transferir para o Southampton, da Inglaterra.

Para a próxima temporada, é provável que a diretoria tricolor busque por outra peça, pois Welington vem sendo praticamente a única, enquanto o jovem Patryck está em fase final de recuperação de lesão, mas pouco vinha sendo aproveitado. Michel Araújo, outro jogavor que já foi improvisado no setor, também está fora de embate em razão de lesão.

O São Paulo, que tem 54 pontos e está em sexto lugar, volta a campo no próximo sábado (9), às 21h, para encarar o Athletico, no Morumbis, pela 33ª rodada do Brasileirão.