Foram necessários apenas 29 minutos para o técnico do São Paulo Luis Zubeldía abrisse novamente a contagem de seus cartões amarelos. Após ficar de fora do duelo contra o RB Bragantino justamente por uma suspensão de terceiro cartão, o treinador já foi advertido com mais um em seu retorno contra o Atlético-MG na noite de sábado (23), no MorumBis. O dado que chama atenção, para além do volume, é na comparação com o elenco tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG abre vantagem, mas São Paulo empata e se garante na Libertadores

Levando em consideração os cartões aplicados no Brasileirão, Copa Do Brasil e Libertadores, o atleta com mais punições é o lateral Igor Vinícius, que tem dez cartões entre amarelos e vermelhos. Já contando com a punição desta partida, Zubeldía chegou a 19 cartões levados desde que chegou ao time. Desses 19 cartões, 17 são amarelos e duas são por expulsões.

Outros atletas de linha também têm números somados de cartões mais baixos que Luis Zubeldía. O zagueiro Alan Franco tem oito punições nas três competições, enquanto os laterais Welington e Rafinha levaram nove cartões aqui.

continua após a publicidade

Luis Zubeldia, técnico do São Paulo, durante partida contra o Atletico-MG pelo campeonato Brasileirão. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

No jogo deste fim de semana, o cartão foi aplicado pelo árbitro Alex Gomes Stefano pelo treinador ter saído completamente da área técnica dos treinadores e entrado em campo no momento que passava orientações ao time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paul

Em 2023, o nome mais lembrado pelo alto número de cartões sofridos era o de Abel Ferreira. O português ficou marcado pelo comportamento explosivo à beira do gramado. Agora, Zubeldía entra em destaque pelo grande volume de punições sofridas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como restam apenas três duelos até o fim da temporada, a tendência é que o argentino consiga finalizar o Brasileirão sem perder nenhuma partida pelo terceiro cartão. O São Paulo enfrenta Juventude, Grêmio e Botafogo, na ordem.