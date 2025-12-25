menu hamburguer
Entenda o que falta para o São Paulo anunciar Carlos Coronel, goleiro da MLS

Jogador está bastante avançado

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/12/2025
13:25
Carlos Coronel
imagem cameraAtleta tem passagem pela MLS (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo está muito próximo de anunciar a vinda do goleiro Carlos Coronel, que vestia a camisa do New York Red Bulls, time da MLS. O Lance! apurou que falta apenas a assinatura do contrato para tudo ficar resolvido.

Com contrato até o final deste ano, chega ao clube do Morumbis livre no mercado, o que não gerará custos na vinda - exatamente nos moldes de contratação que o time busca.

Rafael deve seguir no posto de titular. Com as saídas de Leandro e Jandrei renovando com o Juventude, o time entendeu que precisaria de um reserva mais experiente. Ainda existe uma dúvida quanto ao futuro de Young.

Carlos Coronel é naturalizado no Paraguai (Foto: Reprodução/ Instagram)
Carlos Coronel é naturalizado no Paraguai (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem é Carlos Coronel?

Carlos Coronel nasceu em Porto Murtinho-MS, mas desde agosto de 2023 defende a seleção do Paraguai (disputou 9 jogos). O goleiro passou por Desportivo Brasil e Paraná até chegar ao grupo Red Bull (RB Brasil, Red Bull Salzburg, Liefering e NY Red Bulls), além de uma passagem pelo Philadelphia Union. Até 2017, jogou pelas categorias de base do RB Brasil.

O jogador é naturalizado no Paraguai. Inclusive, chegou a defender a seleção do país, inclusive ao lado de Damián Bobadilla.

