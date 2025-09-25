Entorno do Morumbis é alvo de pichação após eliminação do São Paulo

Os arredores do estádio do Morumbis foram pichados com algumas frases em tons de protesto após a eliminação do São Paulo contra a LDU pelas quartas de finais da Libertadores. As pichações foram feitas na parte da noite desta quinta-feira (25).

Entre algumas frases, estão dizeres como "Fora Casares" e "Time Pipoqueiro". Durante o jogo, alguns tons de protesto também acompanharam o Tricolor Paulista.

Alguns jogadores, como Luciano e Rigoni, foram vaiados. No momento em que deixou o gramado, Luciano também ouviu protestos. Nas arquibancadas, o presidente Julio Casares foi alvo de xingamentos e vaias.

Eliminado da Libertadores, tratada como principal meta do São Paulo na temporada, o time passa a focar apenas no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na segunda-feira, dia 29, contra o Ceará, no MorumBIS.

(Foto: Divulgação/ @FelipeGomesRuiz)

Em noite fria e com o MorumBIS lotado, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1 a 0. No jogo de ida, a equipe havia sido derrotada por 2 a 0.

O Tricolor se despede da competição e passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco. A LDU avança às semifinais e enfrentará o Palmeiras, com a partida de volta no Allianz Parque. O jogo contou com polêmicas com arbitragem, gols anulados e protestos na torcida.