Entorno do Morumbis é alvo de pichação após eliminação do São Paulo
Tricolor foi derrotado pela LDU na Libertadores
Os arredores do estádio do Morumbis foram pichados com algumas frases em tons de protesto após a eliminação do São Paulo contra a LDU pelas quartas de finais da Libertadores. As pichações foram feitas na parte da noite desta quinta-feira (25).
Entre algumas frases, estão dizeres como "Fora Casares" e "Time Pipoqueiro". Durante o jogo, alguns tons de protesto também acompanharam o Tricolor Paulista.
Alguns jogadores, como Luciano e Rigoni, foram vaiados. No momento em que deixou o gramado, Luciano também ouviu protestos. Nas arquibancadas, o presidente Julio Casares foi alvo de xingamentos e vaias.
Eliminado da Libertadores, tratada como principal meta do São Paulo na temporada, o time passa a focar apenas no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na segunda-feira, dia 29, contra o Ceará, no MorumBIS.
Em noite fria e com o MorumBIS lotado, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1 a 0. No jogo de ida, a equipe havia sido derrotada por 2 a 0.
O Tricolor se despede da competição e passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco. A LDU avança às semifinais e enfrentará o Palmeiras, com a partida de volta no Allianz Parque. O jogo contou com polêmicas com arbitragem, gols anulados e protestos na torcida.
