Fortaleza surpreende e anuncia Maílton, emprestado pelo São Paulo

O Fortaleza surpreendeu nesta quinta-feira (25) e anunciou a contratação do lateral-direito Maílton, que estava no São Paulo. O Leão do Pici acertou um empréstimo até o final de 2026.

Na temporada 2025, o jogador disputou 10 jogos pelo Tricolor Paulista entre Libertadores e Brasileirão Série A. Antes de chegar ao São Paulo, Mailton foi destaque da Chapecoense, onde atuou em 30 partidas, fez sete gols e nove assistências nas disputas do Catarinense e Brasileirão Série B.

O São Paulo anunciou a contratação de Maílton em setembro, que chegava até então como reforço para lateral-direita, no começo de setembro. O Tricolor fechou um acordo com o jogador até o final de 2027.

O interesse do Tricolor Paulista existia, mas na época, a negociação estava barrando em um entrave com o Metalist, que detinha os direitos do jogador. Desde 2021, São Paulo e Metalist arrastavam uma pendência relacionada à negociação de Paulinho Boia. Na ocasião, o clube ucraniano assumiu a responsabilidade de quitar uma dívida com o Morumbis que se aproxima de R$ 4 milhões. Maílton estava emprestado pelo Coritiba antes disso.

Com Maik se firmando cada vez mais no profissional e tendo Cédric Soares, Maílton foi perdendo espaço e se tornou a terceira opção. Inclusive, o Coxa chegou a manifestar um interesse em tê-lo novamente.

(Foto: Divulgação/ São Paulo)

Marcelo Paz falou sobre a contratação

No anúncio de Maílton, Marcelo Paz explicou a contratação e o porquê do Fortaleza ter ido atrás do atleta. Até o anúncio, nenhuma sondagem havia sido vazada.

- – O Mailton é um lateral-direito de boa condição física, de muito apoio ao ataque. Foi muito bem na última Série B pela Chapecoense, com vários gols e assistências. Tanto é que foi para o São Paulo na Série A e agora a gente conseguiu trazê-lo. Quando levamos o nome para o Carpini, ele de imediato disse que gostaria do jogador, que contaria com ele, que seria útil dentro do modelo de jogo. E o jogador também demonstrou muito interesse de vir para o Fortaleza - disse o CEO.