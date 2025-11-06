Luciano faz do Flamengo sua principal vítima com a camisa do São Paulo

O atacante Luciano voltou a ser decisivo pelo São Paulo e atingiu mais uma marca expressiva na carreira. O camisa 10 abriu o placar no empate por 2 a 2 contra o Flamengo, na quarta-feira (6), na Vila Belmiro, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e consolidou o time carioca como sua principal vítima desde que chegou ao Morumbi.

Com o gol marcado, Luciano chegou a seis tentos anotados contra o Flamengo — mesma quantidade registrada diante de Palmeiras e Bahia — e se isolou como um dos maiores algozes do rubro-negro na era recente. Desde agosto de 2020, quando foi contratado pelo São Paulo, o atacante balançou as redes contra 20 clubes diferentes.

O gol também teve peso histórico. Luciano chegou a 101 gols com a camisa tricolor e assumiu isoladamente a 19ª posição na lista dos maiores artilheiros do clube, ultrapassando Renato, meia que atuou pelo clube nos anos 80, e ficando a apenas um de se igualar a Friedenreich, lendário centroavante brasileiro que jogou pelo São Paulo nos anos 30.

Luciano se aproxima ainda de outras marcas importantes: ocupa o terceiro lugar entre os maiores goleadores do São Paulo neste século, com 101, atrás de Rogério Ceni (112), e o quarto entre os artilheiros do clube no Campeonato Brasileiro, com 61 — apenas quatro a menos que o ex-goleiro e ídolo do clube.

Apesar da boa atuação, Luciano também recebeu cartão amarelo por reclamação, o 15º em 51 partidas na atual temporada. Na rodada anterior, ele havia ficado fora justamente por cumprir suspensão pelo mesmo motivo.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 21h (horário de Brasília), novamente na Vila Belmiro, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Com 45 pontos, o Tricolor ocupa a 8ª colocação e ainda sonha cpm a vaga na Libertadores do ano que vem.