Hernán Crespo responde sobre futuro de Luiz Gustavo no São Paulo

Hernán Crespo foi questionado sobre o futuro de Luiz Gustavo no São Paulo. Com contrato até o final do ano, ainda não existem conversas sobre uma possível renovação de contrato, e desta forma, o futuro do jogador segue em aberto no Tricolor Paulista.

O assunto foi discutido durante a coletiva de imprensa do técnico após o empate com o Flamengo, quando indagado se conta com o veterano pensando em um planejamento para 2026. Crespo evitou cravar uma resposta certa.

- Planejamento para 2026 não, ainda não. Agora a gente tem uma meta importante de tentar jogar uma pré-Libertadores, e agora com Luiz Gustavo - destacou o técnico do São Paulo.

O ano de Luiz Gustavo não foi dos melhores. Em abril deste ano, foi diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar, uma condição médica perigosa, que o afastou de campo por quase seis meses. Aos 38 anos, o volante foi liberado apenas em setembro. Aos poucos, voltou a atuar.

Desde seu retorno, foram cinco jogos. Contra o Vasco, entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol do ano. Contra o Flamengo, começou como titular.

São Paulo pensa na temporada atual

A situação de Luiz Gustavo não é a única incerta pensando em renovações, contratações e possíveis despedidas. O Tricolor tem em mente que começará a discutir melhor estas questões com o fim do Campeonato Brasileiro.

No momento, o foco é no G7 e na tabela da competição. O São Paulo quer garantir a vaga para a próxima fase da Copa Libertadores.

O São Paulo recebe o RB Bull Bragantino no sábado, às 21h (de Brasília), pela 33ª rodada da competição. Em jogo agitado na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (5).