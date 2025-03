Lucas se esquiva de comentar pênalti e fala sobre substituição

O atacante Lucas, do São Paulo, não quis comentar o pênalti que definiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 e que classificou o Verdão à final do Campeonato Paulista.

— O lance tá aí para todo mundo ver, para cada um tirar a sua própria conclusão. Não vai mudar nada a nossa opinião até agora. Já foi, já passou, já perdemos. Agora é olhar para frente, olhar pra nossa realidade agora, que são três semanas aí de frente, para gente poder chegar bem no Brasileirão — afirmou Lucas.

O lance ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo, nos acréscimos. Após erro de Rafael na saída de bola, Vitor Roque recuperou a posse para o Palmeiras. Arboleda derrubou o atacante alviverde e o árbitro marcou a penalidade, convertida por Raphael Veiga.

Apesar de ser um dos jogadores mais importantes do atual elenco do São Paulo, Lucas foi substituído no fim e não terminou a partida. O jogador evitou fazer previsões sobre a condição física dele.

— O meu joelho bateu muito forte no chão e os jogadores caíram em cima de mim ainda. Tava difícil ali para poder dobrar os joelhos, tentei, consegui ficar mais um pouco, mas eu fiquei preocupado de ser algo mais sério e falei com o treinador e ele resolveu me tirar. Mas é assim, clássico é sempre muito pegado, pelo meu estilo de jogo também faz parte. Vambora, vamo para próxima — finalizou o camisa 7.

Com a eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A estreia do Tricolor na Série A será contra o Sport, no dia 30 de março, às 16h (de Brasília), no MorumBis.

Já o Palmeiras, agora, foca a atenção na decisão do Paulistão contra o Corinthians, nos dias 16 e 26, com o primeiro jogo no Allianz Parque e o segundo na Neo Química Arena.