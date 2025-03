Arboleda, zagueiro do São Paulo, foi duro após eliminação do time contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Brasileiro.

A partida desta segunda (10), que aconteceu no Allianz Parque, foi marcada por polêmicas envolvendo arbitragem. Inclusive, Arboleda foi um dos personagens principais.

Arboleda teria derrubado Vitor Roque na área. A arbitragem assinalou, sem chamar o VAR, e marcou o pênalti. Raphael Veiga ficou responsável pela conversão. Porém, a checagem da arbitragem de vídeo não foi divulgada e o entendimento é que Arboleda não teria encostado no reforço palmeirense.

Arboleda teria derrubado Vitor Roque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O zagueiro equatoriano utilizou das redes sociais para se manifestar sobre o assunto. De acordo com as suas palavras, "acabou o respeito".

- Parabéns. Conseguiram o que tanto queriam. Lamentavelmente, acabou o respeito com o maior do Brasil - disparou Arboleda nas redes sociais.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (10), no Allianz Parque, e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista.

O tom de crítica foi marcante não somente para Arboleda, mas para todos os envolvidos. Tanto os jogadores, quanto Zubeldía e membros da diretoria, como Carlos Belmonte e Julio Casares, se manifestaram.