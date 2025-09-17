Lucas Moura vai a campo pela primeira vez, e São Paulo atualiza situação médica de trio

O São Paulo atualizou no início da tarde desta quarta-feira (17) a situação médica de três jogadores: do meia-atacante Lucas Moura, do volante Luiz Gustavo e do atacante André Silva. Segundo informou o clube paulista, o trio está em evolução e deram continuidade aos respectivos tratamentos no SuperCT, na Barra Funda, enquanto a deleção viaja para o Equador para disputar a Libertadores.

Lucas Moura segue em evolução. O camisa 7 correu no gramado pela primeira vez após realizar uma artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito, realizada no final de agosto, já que o problema que causava fortes dores no jogador.

Embora ainda não seja certeza, existe uma expectativa para que Lucas Moura seja relacionado na próxima semana no duelo de volta das quartas de final contra a LDU, que acontece no Morumbis, e decide o futuro das equipes na Libertadores.

O volante Luiz Gustavo, recuperado de tromboembolismo pulmonar, realizou uma bateria de testes físicos no REFFIS Plus de olho na retomada dos treinos sem restrições ao lado do grupo, a partir de sábado.

O jogador recebeu liberação para voltar às atividades sem qualquer tipo de restrição a partir de sábado (20), quando termina o processo de retirada da medicação anticoagulante que vinha recebendo desde abril.

Já o atacante Andre Silva, que se recupera de lesões no joelho direito, deu continuidade aos exercícios de fortalecimento muscular com a fisioterapia na academia do CT.

LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h ( de Brasília), em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Luiz Gustavo, volante do São Paulo (Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)