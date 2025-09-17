Vidente faz previsão para LDU x São Paulo na Libertadores: ‘Não pode’

LDU x São Paulo é um dos duelos que vai agitar a noite de quinta-feira (18) na Libertadores. A bola vai rolar pelas quartas de finais do torneio às 19h (Brasília), em Quito, e um vidente fez uma previsão para o jogo do Tricolor Paulista.

Para vencer a LDU, o São Paulo vai precisar passar por cima da altitude de Quito. Na fase anterior, foi assim que o Botafogo se enrolou e saiu da Libertadores. No jogo de ida, o Alvinegro tinha vencido por 1 a 0, mas viu a vantagem ruir já no começo do jogo.

De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, a altitude de Quito pode acabar traindo a LDU, que tem essa vantagem contra o São Paulo. Os equatorianos precisarão de constância em um jogo que não deve ser nada fácil.

Pelo lado do Tricolor Paulista, o vidente apontou que Hernan Crespo fará boa leitura do jogo, e que o time deve ter mudanças significativas. Ele previu, ainda, que o São Paulo terá muitas oportunidades durante o jogo, mas terá que aproveitá-las.

- Jogo perigoso, mas o São Paulo tem uma grande chance aqui. Não pode perder as oportunidades que vai ter no jogo. A carta do jogo pede escolhas positivas e boa leitura. O São Paulo tem duas cartas muito poderosas. Vai ter uma oportunidade valiosa e pode surpreender a LDU - revelou o vidente Luiz Filho.

Por uma série de fatores, Luiz Filho apontou que LDU x São Paulo na Libertadores deve terminar com vitória do Tricolor Paulista. Pela altitude, existe uma pequena possibilidade de empate, mas o time de Hernan Crespo tem cartas melhores.