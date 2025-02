Lucas Moura voltou a trazer à tona o assunto envolvendo a polêmica com gramados sintéticos. Após a vitória do São Paulo contra o São Bernardo, o jogador foi questionado na transmissão da "TNT Sports" sobre uma fala de Marcos Rocha, lateral do Palmeiras que se posicionou contra o movimento, que disse que ninguém consultou atletas que atuam no sintético.

Na última semana, Lucas e alguns atletas do futebol brasileiro fizeram um levante público se colocando contra o uso de gramados sintéticos. Vale destacar que o gramado do Allianz Parque segue esta exata premissa. O veterano alegou que "não é uma briga clubista".

- Nossa primeira intenção é fazer as pessoas refletirem. Não gostaria que isso se tornasse um debate clubista, mas para melhorar o futebol. Tem outros pontos para melhorar e esse a gente quer melhorar o futebol brasileiro. Não é nenhum ataque a nenhuma instituição que usa sintético. É parar para conversar, um tema muito importante para nosso futebol. A gente não pode ter um piso ruim -disse Lucas.

O jogador ainda foi além. Lucas Moura seguiu ressaltando que a briga é, principalmente, pela qualidade. O atleta ainda comentou outros nomes que entraram na discussão.

- É um tema muito importante. Eu concordo que tem muitos naturais ruins, a briga não é para tirar o sintético, mas para ter um gramado natural de qualidade. Por que é uma opção para natural ruim? A opção para o gramado ruim é ter um gramado bom. Não precisa ser um de Premier League - completou.

Lucas Moura encabeça movimento contra gramado sintético (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Qual foi o movimento contra gramado sintético?

O movimento conseguiu reunir grandes personalidades do futebol. Entre os nomes, estão Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick e diversos outros jogadores.

Uma mensagem foi publicada nas redes sociais questionando o uso dos sintéticos. O Lance! apurou e ainda não há a confirmação de que este ofício será levado para órgãos como CBF, mas nas postagens, foi levantado a comparação com outras ligas. De acordo com o informado ao L!, Lucas sempre se colocou contra o uso de gramado sintético nas partidas.