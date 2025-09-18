Técnico da LDU valoriza vitória sobre o São Paulo, mas prega cautela: ‘Não será fácil’

Técnico da LDU, Tiago Nunes valorizou a vitória da equipe equatoriana por 2 a 0 sobre o São Paulo, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Mas também pregou cautela para a partida de volta, que acontece no dia 25, às 19h, no MorumBis.

— Foi uma partida de muito estudo, com mudanças de estrutura tática durante o jogo, alteração de características individuais, alguns ajustes sutis, como inverter o jogador de lado para dar suporte às pequenas associações que se geram ao longo da partida. Mas não foi apenas no primeiro tempo, foram os dois tempos iniciais, desses quatro que compõem o confronto. Sabemos que o jogo da volta em São Paulo será duríssimo, muito complicado. Sabemos da força do adversário, do apoio do torcedor, mas, como já comentei na série anterior, contra o Botafogo, temos uma equipe competitiva, que respeita os clubes tradicionais, que carrega esse peso das cinco estrelas, e a partir disso confiamos em ir a São Paulo e fazer o nosso jogo — analisou o treinador brasileiro.

Tiago Nunes também ressaltou a competitividade da equipe brasileira na partida desta quinta, mesmo tendo que enfrentar a altitude de 2.850 metros.

— A equipe se portou bem. Em Libertadores, nesta fase de quartas de final, é preciso estar consciente de que haverá momentos em que seremos superiores e outros em que teremos de sofrer. É preciso saber sofrer nesses momentos. Manter a concentração e a consistência também é algo que devemos valorizar. Jogamos contra uma equipe de muita hierarquia e, se não me engano, desde a chegada do novo treinador eles sofreram pouquíssimas derrotas. Esse ponto precisa ser bastante valorizado.

Com a vitória em casa, a LDU poderá até perder por um gol de diferença, na próxima semana, que estará classificada para a semifinal da Libertadores.

— Não será fácil, mas acredito que teremos condições, com um bom estudo prévio, de chegar a São Paulo e competir em alto nível, como queremos, para passar de fase e alcançar a semifinal da Copa — projetou Nunes.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no MorumBis. Antes, o São Paulo enfrenta o Santos no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Quem avançar de São Paulo x LDU enfrentará o vencedor de Palmeiras x River Plate. No primeiro duelo do outro confronto, o Palmeiras venceu por 2 a 1 no Monumental de Núñez e decidirá a classificação no Allianz Parque, na quarta-feira.