Crespo explica situação de jogador do São Paulo em derrota: ‘Teve diarreia’

Hernán Crespo falou sobre a estreia de Maílton e sobre a situação de Cédric Soares após derrota do São Paulo contra a LDU pelo jogo de ida nas quartas de finais da Copa Libertadores. Segundo o treinador, Cédric teve desempenho abaixo do esperado porque apresentou diarreia antes do jogo. Ainda assim, decidiu atuar.

Cédric não teve boa atuação. No primeiro gol da LDU, marcado por Bryan Ramírez, não acompanhou a jogada e, com um toque, a equipe equatoriana abriu o placar, sem chance para Rafael.

No segundo tempo, Hernán Crespo optou pela entrada de Maílton. O lateral-direito, contratado na última janela de transferências, fez sua estreia com a camisa do São Paulo nesta quinta-feira (18). Nos clubes anteriores, o jogador se destacou por características mais ofensivas.

- Cédric não estava bem, teve diarreia. Não estava bem do estômago, mas queria jogar. Fez um esforço grande no primeiro tempo. A gente acredita no atleta (Maílton), tem méritos de chegar ao São Paulo. Teve que jogar a Copa Libertadores e foi bem - explicou Hernán Crespo.

Cédric não estava bem no jogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 21 de setembro. A equipe enfrenta o Santos em um clássico pelo Brasileiro na Vila Belmiro. A LDU joga no mesmo dia contra a Universidad Católica. As equipes voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis.