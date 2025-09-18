Crespo explica situação de jogador do São Paulo em derrota: ‘Teve diarreia’
Crespo explicou a situação de Cédric após derrota do São Paulo
Hernán Crespo falou sobre a estreia de Maílton e sobre a situação de Cédric Soares após derrota do São Paulo contra a LDU pelo jogo de ida nas quartas de finais da Copa Libertadores. Segundo o treinador, Cédric teve desempenho abaixo do esperado porque apresentou diarreia antes do jogo. Ainda assim, decidiu atuar.
➡️São Paulo perde a ida para a LDU na Libertadores e leva decisão das quartas para o Morumbis
Cédric não teve boa atuação. No primeiro gol da LDU, marcado por Bryan Ramírez, não acompanhou a jogada e, com um toque, a equipe equatoriana abriu o placar, sem chance para Rafael.
No segundo tempo, Hernán Crespo optou pela entrada de Maílton. O lateral-direito, contratado na última janela de transferências, fez sua estreia com a camisa do São Paulo nesta quinta-feira (18). Nos clubes anteriores, o jogador se destacou por características mais ofensivas.
- Cédric não estava bem, teve diarreia. Não estava bem do estômago, mas queria jogar. Fez um esforço grande no primeiro tempo. A gente acredita no atleta (Maílton), tem méritos de chegar ao São Paulo. Teve que jogar a Copa Libertadores e foi bem - explicou Hernán Crespo.
O que vem por aí?
O São Paulo volta a campo no domingo, dia 21 de setembro. A equipe enfrenta o Santos em um clássico pelo Brasileiro na Vila Belmiro. A LDU joga no mesmo dia contra a Universidad Católica. As equipes voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis.
