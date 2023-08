Lucas Moura reestreou com a camisa do São Paulo em tarde de festa neste domingo (6). Porém, o clima bom não se traduziu em vitória, e o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Brasileirão. O camisa 7 agradeceu a calorosa recepção da torcida e, quando perguntado pelo Lance! sobre a vontade de permanecer por mais tempo no Morumbi, riu e despistou em falar sobre futuro.