O São Paulo perdeu dois jogadores titulares para o jogo do próximo domingo (13) diante do Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Rafinha e o volante Pablo Maia receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Morumbi, neste domingo (6).