Nos arredores do Morumbi, em uma tarde ensolarada na capitão paulista, são-paulinos estavam em êxtase em ver o ídolo de volta e, de tabela, a apresentação do colombiano James Rodríguez. O Lance! conversou com torcedores na parte externa do Morumbi, e eles acreditam que o time disputará o título da Copa do Brasil e o ânimo para ver Lucas em campo era grande.