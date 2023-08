> !Apresentação badalada! James Rodríguez e Lucas Moura deram uma volta no Morumbi para saudar a torcida são-paulina e foram recebidos com muita festa no estádio. Dupla promete!



> !Hulk esmaga! O atacante do Galo não se intimidou com a torcida tricolor e, com menos de cinco minutos do primeiro tempo, bateu falta direto para o gol da intermediária e acertou o ângulo. Golaço!



> !Ídolo entra! Com muita festa e gritos das arquibancadas, Lucas Moura entrou no intervalo e melhorou o ataque do São Paulo.



> !Mas deu errado! Apesar de Lucas melhorar a produção ofensiva, ele cometeu pênalti em Patrick, ex-jogador do Tricolor. Pavón converteu e ampliou o placar.



> Copo meio cheio ou meio vazio? O Atlético colocou ponto final à sequência de 10 jogos sem vencer. Enquanto isso, o São Paulo atingiu cinco partidas sem vitórias.