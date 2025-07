O São Paulo recebeu uma advertência inusitada do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, o Tricolor teria ultrapassado o limite de crianças presentes no gramado do estádio do Morumbis.

Ao todo, 38 crianças teriam entrado com os jogadores durante o hino nacional. Algo que é costume nos estádios, mas com o regulamento prevendo um limite de até 22 crianças por time.

Esta regra está prevista no artigo 47 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Na primeira instância, o São Paulo foi absolvido. Porém, o STJD decidiu voltar atrás na decisão e aplicar uma advertência.

O Tricolor seria multado em R$ 1 mil, mas somente recebeu a advertência como uma forma de alerta "diante a pequena gravidade", segundo informado em comunicado do STJD.

Mesmo assim, o advogado do clube se manifestou. Ao que tudo indica, mesmo que previsto no regulamento, isso não teria sido aplicado em nenhum clube e os times não receberam um alerta sobre o assunto.

– Essa previsão no protocolo de entrada sempre existiu no regulamento e acredito que esteja desde o início da Série A, porém nunca, jamais houve cobrança dessa regra. Os clubes sempre viram essa norma como uma mera recomendação. Sabemos que os grandes clubes do país têm uma fila de quase seis meses para que a criança entre no campo e no dia do jogo chegam mais crianças com pedidos de autoridades - disse Pedro Moreira, advogado do São Paulo.

- Essa denúncia ao São Paulo foi na primeira rodada do campeonato e não houve e-mail, ofício, nada enviado aos clubes informando que essa norma entraria em vigor - completou.