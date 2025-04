São Paulo se reapresenta e Arboleda avança em recuperação

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (14) após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Uma das principais novidades foi a evolução de Arboleda.

O zagueiro correu no gramado com Pablo Maia e Lucas Moura, que também apresentaram evolução no final da última semana. O equatoriano lida com um quadro de sobrecarga muscular e fez trabalhos no Reffis Plus também, mas ainda não treinou com o elenco.

Quanto a Luiz Gustavo e Oscar, ainda não há previsão de evolução. Luiz segue em repouso, enquanto Oscar faz trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

São Paulo se reapresentou na segunda (Foto: Fellipe Lucena / saopaulofc)

São Paulo volta a treinar de olho no Botafogo

O São Paulo voltou a treinar pensando no jogo de quarta-feira (16) contra o Botafogo. Os titulares contra o Cruzeiro fizeram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram a campo para atividades com fundamentos técnicos, com foco na posse de bola e situações de jogo. A equipe treina na terça-feira (15) e viaja em voo fretado para o Rio de Janeiro, palco da partida.