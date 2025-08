Pablo Maia se reinventa com gol e acende sinergia com torcida do São Paulo

Nem o frio de 14 graus e nem o horário "ruim" afastaram os mais de 40 mil torcedores que estiveram no Morumbis na noite desta quinta-feira (31), para apoiar o São Paulo diante do Athletico, na vitória por 2 a 1. E se a torcida abraçou o time, abraçou também um dos seus: Pablo Maia, cria da base tricolor.

Foi o volante quem abriu o placar contra o Furacão, aos 30 minutos do primeiro tempo, em um jogo até então morno. A revelação de Cotia acertou um belo chute de fora da área, em um lance que lembrou o melhor de sua temporada de 2023. Uma nostalgia do ano marcante para a torcida tricolor, pela mesma competição que o time fez história. A bola na rede fez o estádio explodir, e o próprio Pablo vibrou como se estivesse na arquibancada.

Arquibancada do Morumbis, por sinal, que recebeu mais de 42 mil torcedores num horário de difícil locomoção na capital paulista. A partida começou às 19h30 e contou com excelente público, mantendo a média do São Paulo na temporada.

O gol teve sabor de alívio para Pablo Maia. A temporada do volante foi marcada por obstáculos e o momento mais difícil da sua carreira. Em fevereiro, ele sofreu uma grave lesão ligamentar e precisou passar por cirurgia. A previsão inicial era de que perderia todo o primeiro semestre. Contrariando as expectativas, retornou em maio, após uma recuperação quase recorde.

Mesmo assim, o ritmo de jogo ainda era um desafio. Pablo Maia revezava entre o banco e a titularidade, quase sempre quando outro jogador era poupado, como aconteceu nesta quinta-feira, entrando em um lugar que pertenceu a Bobadilla nos últimos jogos.

Mas o reencontro com o gol diante da torcida mudou o cenário. A conexão com os são-paulinos ficou evidente na comemoração: Pablo se atirou de peixinho no gramado, em um gesto carregado de emoção. E uma curiosidade: o último gol de Pablo Maia aconteceu em novembro, justamente contra o Athletico-PR. Algoz para a equipe do Paraná?

Gol em homenagem à esposa e ao filho

Aos 23 anos, Pablo Maia viveu um momento especial há onze dias: o nascimento do filho Matteo, que em seus primeiros momentos de vida já estava vestindo um conjuntinho do São Paulo. Após o gol, o jogador dedicou o gol à família.

- Muito feliz de ter marcado esse gol. Dedico esse gol ao meu filho Matteo e à minha esposa. Foi um presente de Deus na minha vida - disse Pablo Maia em entrevista dada ao Prime, no intervalo.

Pablo Maia dedicou gol ao filho Matteo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mesmo com o gol, o fim de noite não foi dos melhores para Pablo Maia. Aos 22 minutos do segundo tempo, deixou o gramado de maca, com cãimbras, dando espaço para Bobadilla.

Pablo Maia foi decisivo na Copa do Brasil de 2023

Se o gol de Pablo Maia chamou atenção dos torcedores pela semelhanças dos gols marcados em 2023, outra nostalgia surgiu entre os tricolor. Também pelas oitavas de final, mas pela volta que aconteceu no Morumbis, contra o Sport, Pablo Maia foi quem bateu o último pênalti do São Paulo no jogo que classificou a equipe para a fase seguinte - e que mais tarde evoluiu e rendeu a conquista inédita do time. Agora a torcida são-paulina está na expectativa do jogador manter uma rotina de partidas e gols.