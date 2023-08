1. Estádio Daniel Alcides Carrión - Cerro de Pasco (PER) - Clube mandante: Unión de Minas - Altitude: 4378 metros*

2. Estádio Municipal de El Alto - El Alto (BOL) - Clube mandante: Always Ready - Altitude: 4.090 metros**

3. Estádio Victor Agustín Ugarte - Potosí (BOL) - Clube mandante: Real Potosí - Altitude: 3.967 metros

4. Estádio Guillermo Briceño Rosamedina - Juliana (PER) - Clube mandante: Binacional - Altitude: 3.825 metros

5. Estádio Jesús Bermúdez - Oruro (Bolívia) - Clube mandante: San José - Altitude: 3.735 metros

6. Estádio Hernando Siles - La Paz (BOL) - Clube mandante: The Strongest e Bolivar - Altitude: 3.637 metros***

7. Estádio Inca Garcilaso de la Vega - Cuzco (PER) - Clube mandante: Club Sportivo Cienciano - Altitude: 3.350 metros

8. Estádio Huancayo - Huancayo (PER) - Clube mandante: Sport Huancayo - Altitude: 3.250 metros

9. Estádio Casa Blanca - Quito (EQU) - Clube mandante: LDU - Altitude: 2.850 metros

10. Estádio Olímpico Patria - Sucre (BOL) - Clube mandante: Universitario Sucre e Independiente Petrolero - Altitude: 2.810 metros



*Estádio com maior altitude registrado pela FIFA

**Estádio com maior altitude a receber uma partida de Libertadores

***Estádio com maior altitude localizado em uma capital de país