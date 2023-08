Essencial para a chegada do São Paulo na final da Copa do Brasil, Lucas Moura revelou quais suas metas com a camisa do Tricolor e qual o título que mais deseja ganhar. Se referindo a si mesmo como 'competitivo', disse que está ansioso para encarar a Copa Sul-Americana novamente, mas destacou que se pudesse escolher um em específico, seria a Copa do Brasil por ser algo inédito.